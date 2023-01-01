Внаслідок обстрілу Києва значно постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу 31 грудня значних ушкоджень зазнали будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Джерело: КНУ імені Тараса Шевченка у Facebook

наслідки обстрілу 31 грудня, всі фото КНУ імені Тараса Шевченка

Дослівно: "У переддень нового року, 31 грудня 2022, внаслідок ракетної атаки було ушкоджено будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Значних ушкоджень зазнали корпуси:

Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини"

Географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету комп’ютерних наук та кібернетки

Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУТШ

Механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу Фізичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка

спорткомплексу

Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка

деяких гуртожитків Студмістечка КНУ.

В університеті зазначили, що цього разу збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав КНУ під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня, коли були ушкоджені будівлі головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна.

Університет також звернувся до партнерів та всіх небайдужих із проханням підтримати відбудову приміщень благодійними внесками.

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