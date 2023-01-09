Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП

Міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос у понеділок провів телефонну розмову з німецькою колегою Крістіне Ламбрехт, під час якої зокрема йшлося про ситуацію в Україні та військову допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням грецького Міноборони, були обговорені "питання, пов'язані з виконанням угоди про передачу Україні бойових броньованих машин БМП-1 на заміну на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва".

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Інших подробиць розмови не наводиться, а німецька сторона її ще не коментувала. Однак, імовірно, вона стосувалась повідомлень про те, що Греція готова відмовитись від БМП Marder на користь України, що може прискорити постачання цих бронемашин Києву.

Нагадаємо, минулого року Афіни й Берлін домовились про схему "кругового обміну", згідно з якою грецька сторона передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти БМП-1 в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

Станом на зараз Греція отримала перші 14 машин Marder з Німеччини й поставила Україні 20 БМП.

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5 січня після розмови Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Німеччина планує передати Україні бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 БТР, які мають прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.