Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос в понедельник провел телефонный разговор с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт, во время которого в частности речь шла о ситуации в Украине и военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению греческого Минобороны, были обсуждены "вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 на замену на боевые бронированные машины Marder немецкого производства".

Других подробностей разговора не приводится, а немецкая сторона его еще не комментировала. Однако, вероятно, он касался сообщений о том, что Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может ускорить поставки этих бронемашин Киеву.

Напомним, в прошлом году Афины и Берлин договорились о схеме "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

По состоянию на сейчас Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

5 января после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Германия планирует передать Украине бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.