Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП

"Европейская правда"Понедельник, 9 января 2023, 23:47
Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП
Немецкая БМП Marder, фото из Википедии

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос в понедельник провел телефонный разговор с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт, во время которого в частности речь шла о ситуации в Украине и военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению греческого Минобороны, были обсуждены "вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 на замену на боевые бронированные машины Marder немецкого производства".

Реклама:

Других подробностей разговора не приводится, а немецкая сторона его еще не комментировала. Однако, вероятно, он касался сообщений о том, что Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может ускорить поставки этих бронемашин Киеву.

Напомним, в прошлом году Афины и Берлин договорились о схеме "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

По состоянию на сейчас Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

ВИДЕО ДНЯ

5 января после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Германия планирует передать Украине бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Темы: ГерманияГрециявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Немецкая Rheinmetall поставит еще 40 Marder Украине
Глава МИД Германии приехала в Украину: это четвертый визит с начала полномасштабной войны
Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: