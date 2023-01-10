Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры обороны Греции и Германии обсудили поставки Украине БМП

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 00:47
Немецкая БМП Marder, фото из Википедии

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос в понедельник провел телефонный разговор с немецкой коллегой Кристине Ламбрехт, во время которого в частности речь шла о ситуации в Украине и военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению греческого Минобороны, были обсуждены "вопросы, связанные с выполнением соглашения о передаче Украине боевых бронированных машин БМП-1 на замену на боевые бронированные машины Marder немецкого производства".

Других подробностей разговора не приводится, а немецкая сторона его еще не комментировала. Однако, вероятно, он касался сообщений о том, что Греция готова отказаться от БМП Marder в пользу Украины, что может ускорить поставки этих бронемашин Киеву.

Напомним, в прошлом году Афины и Берлин договорились о схеме "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

По состоянию на сейчас Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

5 января после разговора Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Германия планирует передать Украине бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ГерманияГрециявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия собирает силы для очередной эскалации – Зеленский

обновленоМедведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины

Бербок в Харькове анонсировала 20 млн евро помощи Украине на оплату услуг Starlink

Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр

Более 70% украинцев поддерживают требование ЕС о реформах для переговоров о вступлении

Украинцы смогут получить бесплатные LED-лампы с 16 января

Все новости...
Германия
Франция непублично давит на Германию относительно предоставления Украине танков Leopard - СМИ
Германия не планирует отправлять танки Leopard в Украину - спикер правительства
Немецкая прокуратура проводит проверку из-за обвинений министра финансов в коррупции
Последние новости
00:44
Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины
23:54
обновлено в 23:54Россияне попали в склад пиротехники в Харькове: началась детонация
23:52
Правительство Франции анонсировало повышение пенсионного возраста, профсоюзы готовят забастовки
23:41
Россияне за сутки более 30 раз ударили по Сумской области – ОВА
23:35
Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны
23:19
Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом, их вывезли в Люблин на лечение
23:00
Международное общество эстетической пластической хирургии назвало самую популярную операцию
22:50
В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
22:33
Россия собирает силы для очередной эскалации – Зеленский
22:30
Зеленский и президент Эстонии провели первый в новом году разговор
Все новости...