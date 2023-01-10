США можуть передати Україні бойові машини Stryker – ЗМІ

Міністерство оборони США розглядає можливість надання Україні бойових броньованих машин Stryker. Однак остаточне рішення ще не ухвалене.

Джерело: видання Politico, яке посилається на власні джерела

Деталі: Видання пише, що бойові машини Stryker можуть увійти до нового пакету військової допомоги, про який Білий дім може оголосити наприкінці наступного тижня, ймовірно, під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться в Німеччині 20 січня.

При цьому джерело видання розповіло, що наразі остаточне рішення щодо поставок броньованих машин ще не ухвалене.

За даними джерел, у Вашингтоні вважають, що Stryker можуть допомогти Україні посилити власний арсенал на тлі ймовірного нового наступу росіян.