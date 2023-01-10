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США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 01:39
США могут передать Украине боевые машины Stryker – СМИ
ББМ Stryker, фото из Википедии

Министерство обороны США рассматривает возможность предоставления Украине боевых бронированных машин Stryker. Однако окончательное решение еще не принято.

Источник: издание Politico, которое ссылается на собственные источники

Детали: Издание пишет, что боевые машины Stryker могут войти в новый пакет военной помощи, о котором Белый дом может объявить в конце следующей недели, вероятно, во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоится в Германии 20 января.

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При этом источник издания рассказал, что на данный момент окончательное решение по поставкам бронированных машин еще не принято.

По данным источников, в Вашингтоне считают, что Stryker могут помочь Украине усилить собственный арсенал на фоне вероятного нового наступления россиян.

Темы: СШАУкраинавойна
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