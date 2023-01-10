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Естонія першою в ЄС запропонує механізм конфіскації російських активів – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 05:43
Естонія першою в ЄС запропонує механізм конфіскації російських активів – ЗМІ
Прапор Естонії, ФОТО UNSPLASH

Естонія планує до кінця січня запропонувати правову базу щодо конфіскації та передачі Україні підсанкційних російських активів.

Джерело: видання Bloomberg

Деталі: Як пише медіа, наприкінці грудня естонський уряд доручив міністерствам розробити план конфіскації російських активів, а вже до кінця січня має з'явитися відповідний юридичний план.

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Зазначається, що Естонія має намір представити механізм конфіскації до того, як Європейська комісія розробить угоду для всіх країн ЄС про те, як розпорядитися €300 млрд заблокованих резервів Центробанку РФ та мільярдами заморожених активів російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, країна заморозила російських активів на майже €20 млн.

Теми: ЕстоніяРосіясанкції
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