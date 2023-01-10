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Естонія першою в ЄС запропонує механізм конфіскації російських активів – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 06:43
Прапор Естонії, ФОТО UNSPLASH

Естонія планує до кінця січня запропонувати правову базу щодо конфіскації та передачі Україні підсанкційних російських активів.

Джерело: видання Bloomberg

Деталі: Як пише медіа, наприкінці грудня естонський уряд доручив міністерствам розробити план конфіскації російських активів, а вже до кінця січня має з'явитися відповідний юридичний план.

Зазначається, що Естонія має намір представити механізм конфіскації до того, як Європейська комісія розробить угоду для всіх країн ЄС про те, як розпорядитися €300 млрд заблокованих резервів Центробанку РФ та мільярдами заморожених активів російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, країна заморозила російських активів на майже €20 млн.

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Теми: ЕстоніяРосіясанкції
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