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Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 10 января 2023, 05:43
Эстония первой в ЕС предложит механизм конфискации российских активов – СМИ
Флаг Эстонии, ФОТО UNSPLASH

Эстония планирует до конца января предложить правовую базу по конфискации и передаче Украине подсанкционных российских активов.

Источник: издание Bloomberg

Детали: Как пишет медиа, в конце декабря эстонское правительство поручило министерствам разработать план конфискации российских активов, а уже к концу января должен появиться соответствующий юридический план.

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Отмечается, что Эстония намерена представить механизм конфискации до того, как Европейская комиссия разработает соглашение для всех стран ЕС о том, как распорядиться €300 млрд заблокированных резервов Центробанка РФ и миллиардами замороженных активов российских физических лиц, попавших под санкции.

По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, страна заморозила российских активов на почти €20 млн.

Темы: ЭстонияРосcиясанкции
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