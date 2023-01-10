Перший запуск космічної ракети з території Британії закінчився невдачею

Спроба Британії стати першою європейською країною, яка запустила супутники в космос, закінчилася невдачею, коли компанія Virgin Orbit заявила, що її ракета зазнала аномалії, яка не дозволила їй досягти орбіти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Місія "горизонтального запуску" стартувала з прибережного міста Ньюкуей на південному заході Англії, а ракета LauncherOne компанії Virgin була перенесена під крило модифікованого літака Boeing 747 під назвою Cosmic Girl, а пізніше випущена над Атлантичним океаном.

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"Схоже, у нас виникла аномалія, яка не дозволила нам досягти орбіти. Ми оцінюємо інформацію ", - заявили в компанії.

Ця невдача завдає ще одного удару по європейським космічним амбіціям після того, як італійська ракета-носій Vega-C зазнала невдачі після зльоту з Французької Гвіани в кінці грудня.

Минулого року Європа зазнала низки невдач: запуск ключової ракети-носія Ariane 6 було відкладено, доступ до російських ракет "Союз" заблоковано через війну в Україні, запуск ракети Vega зупинено, а тепер і демонстраційний запуск для зростаючої індустрії малих ракет-носіїв скасовано.

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Virgin Orbit спочатку повідомила в Twitter, що LauncherOne досягла навколоземної орбіти, але пізніше видалила цей твіт.

"Протягом найближчих днів буде проведено розслідування урядом і різними органами, включаючи Virgin Orbit", - сказав Метт Арчер, директор з комерційного космосу в Космічному агентстві Британії.

Virgin Orbit, що належить британському мільярдерові Річарду Бренсону, планувала розгорнути дев'ять невеликих супутників на нижній навколоземній орбіті в першій місії за межами своєї бази в США.

Місія була проголошена як історична перша для Корнуолла, Британії та Європи, і тисячі ентузіастів, які спостерігали за злітно-посадковою смугою, раділи, коли Cosmic Girl злетіла.

Після оголошення про невдачу натовп швидко і тихо розійшовся.

Провал місії став другим в історії Virgin Orbit з моменту її першого запуску в 2020 році. До цього компанія провела чотири успішні місії.

Арчер з Космічного агентства Британії заявив, що загоряння першого ступеня вивело ракету в космос, але другий ступінь мав "технічну аномалію і не досяг необхідної орбіти".

Графічний дисплей на офіційному відеоканалі показав, що місія відключилася на другому двигуні, за три кроки до розгортання корисного навантаження приблизно через дві години після зльоту.

Не відразу було зрозуміло, як ця невдача, яку доведеться розслідувати, вплине на терміни або місце проведення майбутніх місій. Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт заявив журналістам у неділю, що компанія сподівається повернутися в Ньюквей до кінця 2023 року.

Британія заявляє, що вона є провідним неамериканським виробником супутників, в космічній галузі якої зайнято 47 000 людей.

Космічне агентство Великої Британії назвало місію в Корнуолі моментом національної гордості за зростаючу британську космічну галузь, а міністр науки Великої Британії Джордж Фріман заявив на космодромі, що це "історичний момент".

"Багато чого було досягнуто, і все ж ця віха, очевидно, розчаровує", - сказав Арчер. "Але ми будемо продовжувати наполегливо працювати і врешті-решт досягнемо цієї мети" – додав він.