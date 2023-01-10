Первый запуск космической ракеты с территории Британии закончился неудачей

Попытка Британии стать первой европейской страной, которая запустила спутники в космос, закончилась неудачей, когда компания Virgin Orbit заявила, что ее ракета потерпела аномалию, которая не позволила ей достичь орбиты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Миссия "горизонтального запуска" стартовала из прибрежного города Ньюкуэй на юго-западе Англии, а ракета LauncherOne компании Virgin была перенесена под крыло модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а позже выпущена над Атлантическим океаном.

Реклама:

"Похоже, у нас возникла аномалия, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы оцениваем информацию", - заявили в компании.

Эта неудача наносит еще один удар по европейским космическим амбициям после того, как итальянская ракета-носитель Vega-C потерпела неудачу после взлета из Французской Гвианы в конце декабря.

В прошлом году Европа потерпела ряд неудач: запуск ключевой ракеты-носителя Ariane 6 был отложен, доступ к российским ракетам "Союз" заблокирован из-за войны в Украине, запуск ракеты Vega остановлен, а теперь и демонстрационный запуск для растущей индустрии малых ракет-носителей отменен.

ВИДЕО ДНЯ

Virgin Orbit сначала сообщила в Twitter, что LauncherOne достигла околоземной орбиты, но позже удалила этот твит.

"В течение ближайших дней будет проведено расследование правительством и различными органами, включая Virgin Orbit", - сказал Мэтт Арчер, директор по коммерческому космосу в Космическом агентстве Британии.

Virgin Orbit, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, планировала развернуть девять небольших спутников на нижней околоземной орбите в первой миссии за пределами своей базы в США.

Миссия была провозглашена как историческая первая для Корнуолла, Британии и Европы, и тысячи энтузиастов, наблюдавших за взлетно-посадочной полосой, радовались, когда Cosmic Girl взлетела.

После объявления о неудаче толпа быстро и тихо разошлась.

Провал миссии стал вторым в истории Virgin Orbit с момента ее первого запуска в 2020 году. До этого компания провела четыре успешные миссии.

Арчер из Космического агентства Британии заявил, что возгорание первой ступени вывело ракету в космос, но вторая ступень имела "техническую аномалию и не достигла необходимой орбиты".

Графический дисплей на официальном видеоканале показал, что миссия отключилась на втором двигателе, за три шага до развертывания полезной нагрузки примерно через два часа после взлета.

Не сразу было понятно, как эта неудача, которую придется расследовать, повлияет на сроки или место проведения будущих миссий. Генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт заявил журналистам в воскресенье, что компания надеется вернуться в Ньюквей к концу 2023 года.

Британия заявляет, что она является ведущим неамериканским производителем спутников, в космической отрасли которой занято 47 000 человек.

Космическое агентство Великобритании назвало миссию в Корнуоле моментом национальной гордости за растущую британскую космическую отрасль, а министр науки Великобритании Джордж Фриман заявил на космодроме, что это "исторический момент".

"Многое было достигнуто, и все же эта веха, очевидно, разочаровывает", - сказал Арчер. "Но мы будем продолжать упорно работать и в конце концов достигнем этой цели" - добавил он.