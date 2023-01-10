Росія навряд чи оточить Бахмут найближчим часом – розвідка Британії

Російські війська посилили тиск на Бахмут, однак вони навряд чи оточать місто, де тривають запеклі бої, найближчим часом.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

Як йдеться у зведенні, за останні чотири дні російські війська та сили "Вагнера" здійснили тактичне просування до міста Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Розвідка нагадує, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою Росії.

Соледарська вісь Росії, найімовірніше, є спробою оточити Бахмут з півночі та порушити українські лінії комунікацій, підкреслює британська розвідка.

Частина бойових дій зосереджена на входах до 200-кілометрових невикористовуваних тунелів соляних шахт, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, занепокоєні тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.

Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі в глибині та контролюють шляхи постачання, стверджує британська розвідка.

На початку січня розвідка Британії заявляла, що період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи РФ у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.