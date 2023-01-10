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Россия вряд ли окружит Бахмут в ближайшее время – разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 08:07
Россия вряд ли окружит Бахмут в ближайшее время – разведка Британии
Фото deepstatemap.live

Российские войска усилили давление на Бахмут, однако они вряд ли окружат город, где идут ожесточенные бои, в ближайшее время.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании во вторник, пишет "Европейская правда".

Как говорится в сводке, за последние четыре дня российские войска и силы "Вагнера" осуществили тактическое продвижение в город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Разведка напоминает, что Соледар расположен в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной оперативной целью России.

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Соледарская ось России, скорее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии коммуникаций, подчеркивает британская разведка.

Часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые неиспользуемые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения в тыл.

Несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли окружит город в ближайшее время, поскольку украинские силы удерживают стабильные оборонительные рубежи в глубине и контролируют пути снабжения, утверждает британская разведка.

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В начале января разведка Британии заявляла, что период самого сильного наступления российских сил под Бахмутом уже прошел и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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