У владі Грузії відреагували на заяву українського повіреного про відмову надати "Буки"

У правлячій партії Грузії "Грузинська мрія" відреагували на заяву тимчасового повіреного у справах України Андрія Касьянова щодо того, що Київ просив Тбілісі передати комплекси "Бук", які були надані Грузії Україною під час війни 2008 року, але отримав відмову.

Коментарі політиків наводить грузинське видання SOVA, пише "Європейська правда".

За словами члена парламентської більшості Гіві Міканадзе, зенітно-ракетні комплекси не були передані безплатно.

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя", - сказав Міканадзе.

При цьому він наголосив, що це може бути "черговою спробою якимось чином втягнути Грузію у цю війну".

Член правлячої партії Гія Вольський назвав Андрія Касьянова "неадекватним" і також додав, що за все озброєння, яке має в своєму розпорядженні Грузія, були сплачені гроші.

"По-перше, заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року. За військову техніку сплачено мільярди, і взагалі те, що він називає допомогою Грузії, було отримано в обмін на певні суми… Щодо неадекватності висловлювання, не дивно, що це характеризує деяких чиновників, але я думаю, що сам Касьянов неадекватний у своїх діях і як людину його слід оцінювати саме так", - сказав Вольський.

ВІДЕО ДНЯ

Грузинський депутат стверджує, що Україна не тільки сформувала запит на передачу зброї, а й нібито на організоване відправлення добровольців. "Навіть надсилали літаки, чартерні рейси з України, а ми на це не погоджувалися, бо це було б рівнозначно вступу у війну", - сказав Вольський.

Нагадаємо, Касьянов у статті на сайті "ЄП" розповів, що Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року. Також запит України включав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. Але, за словами Касьянова, уряд Грузії відмовився надавати допомогу.

Він запевнив, що попри відмову Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ.

Читайте повний текст Касьянова: Як Грузія допомагає Україні і де залишаються проблеми