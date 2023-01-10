Во власти Грузии отреагировали на заявление украинского поверенного об отказе предоставить "Буки"

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" отреагировали на заявление временного поверенного в делах Украины Андрея Касьянова о том, что Киев просил Тбилиси передать комплексы "Бук", которые были предоставлены Грузии Украиной во время войны 2008 года, но получил отказ.

Комментарии политиков приводит грузинское издание SOVA, пишет "Европейская правда".

По словам члена парламентского большинства Гиви Миканадзе, зенитно-ракетные комплексы не были переданы бесплатно.

"Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что-то передавалось, то покупалось. Итак, если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", - сказал Миканадзе.

При этом он подчеркнул, что это может быть "очередной попыткой каким-то образом привлечь Грузию к этой войне".

Член правящей партии Гия Вольский назвал Андрея Касьянова "неадекватным" и также добавил, что за все вооружение, которым располагает Грузия, были уплачены деньги.

"Во-первых, заявление Касьянова неадекватно относительно ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы... Относительно неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях и как человека его следует оценивать именно так", - сказал Вольский.

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Грузинский депутат утверждает, что Украина не только сформировала запрос на передачу оружия, но и якобы на организованную отправку добровольцев. "Даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равнозначно вступлению в войну", - сказал Вольский.

Напомним, Касьянов в статье на сайте "ЕП" рассказал, что Киев просил передать комплексы "Бук", которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Но, по словам Касьянова, правительство Грузии отказалось оказывать помощь.

Он заверил, что несмотря на отказ Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

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