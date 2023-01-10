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Уряд Канади підписав угоду про придбання 88 винищувачів F-35

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 09:36

Канада підписала остаточний контракт на купівлю 88 винищувачів F-35 для заміни застарілих винищувачів CF-18.

Про це заявила в понеділок міністр оборони Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC News.

Перші поставку літаків очікуються у 2026 році, а перші ескадрильї F-35 будуть введені в експлуатацію до 2029 року, заявили високопоставлені представники оборонного відомства Канади.

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Бюджет проєкту - 19 мільярдів доларів, як уряд оголосив минулого року. Ананд та інші урядовці дотримуються прогнозу щодо цієї вартості, незважаючи на ймовірний вплив інфляції.

"F-35 - це сучасний, надійний і маневрений винищувач, який використовується нашими найближчими союзниками в місіях по всьому світу. Це найдосконаліший винищувач на ринку, і це правильний літак для нашої країни", - сказала Ананд на віртуальній пресконференції. 

Високопоставлений представник оборонного відомства, виступаючи на пресбрифінгу, сказав, що F-35 будуть закуповувати поетапно, і що перший транш з чотирьох літаків буде коштувати 85 мільйонів доларів США за літак.

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Ця угода є кардинальним поворотом для ліберального уряду Канади, який обіцяв не купувати F-35, а натомість придбати дешевший реактивний винищувач і використати зекономлені кошти для зміцнення військово-морського флоту.

Консервативний уряд на чолі з прем'єр-міністром Стівеном Харпером вперше оголосив про плани придбати літак виробництва Lockheed-Martin влітку 2010 року. План був відкладений через критику з боку парламентського бюджетного офіцера і генерального аудитора, які поставили під сумнів його вартість і те, чи зробили оборонні чиновники достатню домашню роботу з іншими літаками, які могли б задовольнити потреби військово-повітряних сил Канади.

Як повідомлялося, наприкінці року Німеччина вирішила виділити 10 млрд євро на купівлю 35 винищувачів F-35A Lightning II, що відображає обіцянку канцлера Олафа Шольца збільшити витрати на оборону.

Міністерство оборони Чехії також направило США запит на пропозицію про постачання 24 літаків F-35.

Теми: Канадаавіа
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