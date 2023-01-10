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Правительство Канады подписало соглашение о приобретении 88 истребителей F-35

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 10:36

Канада подписала окончательный контракт на покупку 88 истребителей F-35 для замены устаревших истребителей CF-18.

Об этом заявила в понедельник министр обороны Анита Ананд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC News.

Первые поставку самолетов ожидаются в 2026 году, а первые эскадрильи F-35 будут введены в эксплуатацию до 2029 года, заявили высокопоставленные представители оборонного ведомства Канады.

Бюджет проекта - 19 миллиардов долларов, как правительство объявило в прошлом году. Ананд и другие чиновники придерживаются прогноза по этой стоимости, несмотря на вероятное влияние инфляции.

"F-35 - это современный, надежный и маневренный истребитель, который используется нашими ближайшими союзниками в миссиях по всему миру. Это самый совершенный истребитель на рынке, и это правильный самолет для нашей страны", - сказала Ананд на виртуальной пресс-конференции. 

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства, выступая на пресс-брифинге, сказал, что F-35 будут закупать поэтапно, и что первый транш из четырех самолетов будет стоить 85 миллионов долларов США за самолет.

Эта сделка является кардинальным поворотом для либерального правительства Канады, которое обещало не покупать F-35, а вместо этого приобрести более дешевый реактивный истребитель и использовать сэкономленные средства для укрепления военно-морского флота.

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Консервативное правительство во главе с премьер-министром Стивеном Харпером впервые объявило о планах приобрести самолет производства Lockheed-Martin летом 2010 года. План был отложен из-за критики со стороны парламентского бюджетного офицера и генерального аудитора, которые поставили под сомнение его стоимость и то, сделали ли оборонные чиновники достаточную домашнюю работу с другими самолетами, которые могли бы удовлетворить потребности военно-воздушных сил Канады.

Как сообщалось, в конце года Германия решила выделить 10 млрд евро на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, что отражает обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону.

Министерство обороны Чехии также направило США запрос на предложение о поставке 24 самолетов F-35.

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Темы: Канадаавиа
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