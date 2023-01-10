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Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ у 2023 році

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 10:48
Нікол Пашинян, фото Getty Images

Міноборони Вірменії повідомило Організацію договору про колективну безпеку, що Єреван не вважає за доцільне проводити у країні військові навчання ОДКБ.

Про це на пресконференції у вівторок заявив прем’єр Вірменії Нікол Пашинян, пише "Європейська правда" з посиланням на News.am.

"Міністр оборони Республіки Вірменія письмово поінформував об’єднаний штаб ОДКБ, що ми не вважаємо за доцільне проведення таких військових навчань на території Республіки Вірменія в цій ситуації. Цього року ці військові навчання не відбудуться", – сказав Пашинян.

Коментуючи повідомлення про те, що Вірменія поставила Росії ультиматум щодо того, що якщо Лачинський коридор не буде відкритий до 10 січня, Вірменія вийде з ОДКБ, Пашинян відповів. "Я не вважаю, що ми повинні говорити з нашими партнерами мовою ультиматумів. Те, що ми маємо сказати про цю ситуацію, вже було сказано, і, за великим рахунком, додати нічого".

Як повідомлялося, Пашинян відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів організації, яка проходила у Єревані в листопаді.

Як відомо, у середині вересня минулого року відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Проте країни-члени ОДКБ наполягли тільки на необхідності вирішення ситуації дипломатичним шляхом, що не влаштовує Вірменію.

У Вірменії відбувались протести з вимогою виходу з ОДКБ.

ВІДЕО ДНЯ

В останні тижні у Вірменії загострилась напруга через блокаду азербайджанськими активістами Лачинського коридору, щод веде до невизнаного Нагірного Карабаху. Активісти одного з політичних об’єднань влаштували пікет біля російської військової бази у Гюмрі  у зв’язку з бездіяльністю російського "миротворчого контингенту" щодо блокади коридору.

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Теми: ВірменіяРосія
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