Армения отказалась проводить учения ОДКБ в 2023 году

Минобороны Армении уведомило Организацию договора о коллективной безопасности, что Ереван не считает целесообразным проводить в стране военные учения ОДКБ.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил премьер Армении Никол Пашинян, пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.am.

"Министр обороны Республики Армения письменно проинформировал объединенный штаб ОДКБ, что мы не считаем целесообразным проведение таких военных учений на территории Республики Армения в этой ситуации. В этом году эти военные учения не состоятся", - сказал Пашинян.

Комментируя сообщения о том, что Армения поставила России ультиматум относительно того, что если Лачинский коридор не будет открыт до 10 января, Армения выйдет из ОДКБ, Пашинян ответил. "Я не считаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать об этой ситуации, уже было сказано, и, по большому счету, добавить нечего".

В этом году "миротворческие" учения ОДКБ "Нерушимое братство" должны были состояться в Армении. Эти учения являются командно-штабными, в них задействованы "миротворческие контингенты" всех шести стран ОДКБ.

Напомним, Пашинян отказался подписать главные решения саммита ОДКБ по итогам встречи лидеров организации, которая проходила в Ереване в ноябре.

Как известно, в середине сентября прошлого года произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Однако страны-члены ОДКБ настояли только на необходимости решения ситуации дипломатическим путем, что не устраивает Армению.

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В Армении проходили протесты с требованием выхода из ОДКБ.

В последние недели в Армении обострилось напряжение из-за блокады азербайджанскими активистами Лачинского коридора, ведущего к непризнанному Нагорному Карабаху. Активисты одного из политических объединений устроили пикет возле российской военной базы в Гюмри в связи с бездействием российского "миротворческого контингента" в отношении блокады коридора.