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Асоціація резервістів Бундесверу - за передачу танків Leopard Україні

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 10:10

Президент Асоціації резервістів Бундесверу Патрік Сенсбург висловився за постачання Україні танків Leopard.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За його словами, БМП Marder є найефективнішою у комбінації - в ідеалі, звичайно, з бойовим танком Leopard.

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"Тому підтримка основними бойовими танками є наступним логічним кроком", - зазначив Сенсбург.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше домовився з президентом США Джо Байденом про те, що Україна вперше отримає бронетранспортери західного зразка. Україна вже кілька місяців вимагає ці машини. Федеральний уряд погодився надати Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Тепер політики від "Зелених" та Вільної демократичної партії вимагають, щоби Шольц активізував свої зусилля і поставив в Україну більш потужні бойові танки Leopard 2. Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Габек нещодавно не виключив такого кроку.

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Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

Теми: Німеччиназброя
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