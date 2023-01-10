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Ассоциация резервистов Бундесвера выступает за передачу танков Leopard Украине

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 11:10

Президент Ассоциации резервистов Бундесвера Патрик Сенсбург высказался за поставку Украине танков Leopard.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По его словам, БМП Marder эффективны в комбинации - в идеале, конечно, с боевым танком Leopard.

"Поэтому поддержка основными боевыми танками - это следующий логичный шаг", - отметил Сенсбург.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее договорился с президентом США Джо Байденом о том, что Украина впервые получит бронетранспортеры западного образца. Украина уже несколько месяцев требует эти машины. Федеральное правительство согласилось предоставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder.

Теперь политики от "Зеленых" и Свободной демократической партии требуют, чтобы Шольц активизировал свои усилия и поставил в Украину более мощные боевые танки Leopard 2. Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек недавно не исключил такого шага.

Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

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Темы: Германияоружие
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