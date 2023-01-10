Ассоциация резервистов Бундесвера выступает за передачу танков Leopard Украине
Президент Ассоциации резервистов Бундесвера Патрик Сенсбург высказался за поставку Украине танков Leopard.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
По его словам, БМП Marder эффективны в комбинации - в идеале, конечно, с боевым танком Leopard.
"Поэтому поддержка основными боевыми танками - это следующий логичный шаг", - отметил Сенсбург.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее договорился с президентом США Джо Байденом о том, что Украина впервые получит бронетранспортеры западного образца. Украина уже несколько месяцев требует эти машины. Федеральное правительство согласилось предоставить Украине 40 боевых машин пехоты Marder.
Теперь политики от "Зеленых" и Свободной демократической партии требуют, чтобы Шольц активизировал свои усилия и поставил в Украину более мощные боевые танки Leopard 2. Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек недавно не исключил такого шага.
Олаф Шольц вновь заявил в понедельник, что он придерживается убеждения в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.