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Російські війська за день вбили 4 і поранили 30 мирних українців – ОП

Євген КізіловВівторок, 10 січня 2023, 10:31
Російські війська за день вбили 4 і поранили 30 мирних українців – ОП
ілюстративне фото, Getty Images

Внаслідок збройної агресії РФ протягом 9 січня в Україні загинули четверо цивільних, ще 30 отримали поранення.

Джерело: Офіс президента із посиланням на дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Повідомляється, що в Харківській області – 2 загиблих і 7 поранених, на Херсонщині – 2 загиблих і 2 поранених.

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Також поранення отримали 6 цивільних у Донецькій області і 15 – на Миколаївщині.

Теми: війнажертвиРосіяУкраїна
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