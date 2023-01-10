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У Молдові залишаються понад 80 тисяч українців, які в'їхали після початку вторгнення РФ

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 10:34

З початку війни в Україні 24 лютого 2022 року до Молдови в'їхали понад 660 тисяч українських громадян, при цьому сьогодні в країні залишаються понад 80 тисяч громадян України.

Такі дані надала 9 січня прикордонна поліція Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними прикордонників, з 24 лютого 2022 року до кінця того ж року в Молдову з України в'їхали 739 680 іноземців, з яких 664 059 — громадяни України, включаючи 198 652 неповнолітніх.

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Водночас 201 082 українці прибули на кордон із Молдовою пішки.

Станом на 1 січня 2023 року на території Молдови все ще перебували 89 593 іноземці, з яких 83 441 - громадяни України.

Щодо транспортних засобів, то з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 року на україно-молдовському кордоні було зареєстровано 132 052 авто з іноземними номерами, у тому числі 123 034 транспортні засоби з українськими номерами.

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Як повідомлялося, понад 40 тисяч українських біженців просять тимчасового захисту в Естонії.

У Польщі залишаються 950 тисяч українських біженців, які виїхали через війну.

Теми: РосіяМолдова
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