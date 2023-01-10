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В Молдове остаются более 80 тысяч украинцев, въехавших после начала вторжения РФ

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 10:34

С начала войны в Украине 24 февраля 2022 года в Молдову въехали более 660 тысяч украинских граждан, при этом сегодня в стране остаются более 80 тысяч граждан Украины.

Такие данные предоставила 9 января пограничная полиция Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным пограничников, с 24 февраля 2022 года до конца того же года в Молдову из Украины въехали 739 680 иностранцев, из которых 664 059 - граждане Украины, включая 198 652 несовершеннолетних.

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В то же время 201 082 украинца прибыли на границу с Молдовой пешком.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории Молдовы все еще находились 89 593 иностранца, из которых 83 441 - граждане Украины.

Что касается транспортных средств, то с 24 февраля 2022 по 1 января 2023 года на украино-молдовской границе было зарегистрировано 132 052 авто с иностранными номерами, в том числе 123 034 транспортных средства с украинскими номерами.

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Как сообщалось, более 40 тысяч украинских беженцев просят временной защиты в Эстонии.

В Польше остаются 950 тысяч украинских беженцев, которые выехали из-за войны.

Темы: РосcияМолдова
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