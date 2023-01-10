У Москві велика пожежа – обвалився дах, залучили авіацію

Удень 10 січня в Москві сталася масштабна пожежа у складському приміщенні в районі метро Дмитрівська, у будівлі на площі 500 кв. м. обвалився дах, до гасіння залучили авіацію.

Джерело: російські Telegram-канали Baza і Zvezdanews, Медуза

Деталі: Пожежа почалася в будівлі автомийки за адресою вулиця Добролюбова, 1. Горять уже 2000 квадратів. Поруч з автомийкою розташована прибудова гуртожитку.

Зазначається, що з будівлі складів вибігли понад 200 осіб, наразі про постраждалих невідомо.

Пожежі присвоїли 3 ранг складності, зазначається, що є загроза детонації балонів.

У Москві горять склади на площі 2 тисячі кв.м, обвалився дах – росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Zvezdanews pic.twitter.com/fObozwjAMb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 10, 2023

Пізніше в будівлі обвалився дах на площі 500 кв. м.

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Повідомляється, що для гасіння залучили авіацію.