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У Москві велика пожежа – обвалився дах, залучили авіацію

Ірина БалачукВівторок, 10 січня 2023, 13:06
У Москві велика пожежа – обвалився дах, залучили авіацію
Скриншот з відео

Удень 10 січня в Москві сталася масштабна пожежа у складському приміщенні в районі метро Дмитрівська, у будівлі на площі 500 кв. м. обвалився дах, до гасіння залучили авіацію.

Джерело: російські Telegram-канали Baza і Zvezdanews, Медуза

Деталі: Пожежа почалася в будівлі автомийки за адресою вулиця Добролюбова, 1. Горять уже 2000 квадратів. Поруч з автомийкою розташована прибудова гуртожитку.

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Зазначається, що з будівлі складів вибігли понад 200 осіб, наразі про постраждалих невідомо.

Пожежі присвоїли 3 ранг складності, зазначається, що є загроза детонації балонів.

Пізніше в будівлі обвалився дах на площі 500 кв. м.

Повідомляється, що для гасіння залучили авіацію.

Теми: Росіяпожежа
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