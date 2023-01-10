В Москве большой пожар – обрушилась крыша, привлекли авиацию

Днем 10 января в Москве произошел масштабный пожар в складском помещении в районе метро Дмитровская, в здании на площади 500 кв.м. обрушилась крыша, к тушению привлечена авиация.

Источник: российские Telegram-каналы Baza и Zvezdanews, Медуза

Детали: Пожар начался в здании автомойки по адресу улица Добролюбова, 1. Горят уже 2000 квадратов. Рядом с автомойкой расположена пристройка общежития.

Отмечается, что из здания складов выбежали более 200 человек, на данный момент о пострадавших неизвестно.

Пожару присвоили 3 ранг сложности, отмечается, что есть угроза детонации баллонов.

У Москві горять склади на площі 2 тисячі кв.м, обвалився дах – росЗМІ. Відео з Telegram-каналу Zvezdanews pic.twitter.com/fObozwjAMb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 10, 2023

Позже в здании обрушилась крыша на площади 500 кв. м.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что для тушения привлекли авиацию.