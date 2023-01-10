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Глава Єврокомісії про танки: Україна має отримати всю зброю, яка їй потрібна

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 14:17

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що партнери повинні передати Україні бойові танки західного зразка, якщо вона просить про це.

Таку заяву фон дер Ляєн зробила у вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і главою Євроради Шарлем Мішелем, повідомляє "Європейська правда".

"Я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну: я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої вона потребує, щоб вони могли впоратися із захистом своєї батьківщини. Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, стільки, скільки необхідно для захисту України", - сказала фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо її позиції про передачу Україні танків західного зразка.

Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку сказав, що підтримує надання Україні більшої кількості озброєння, не уточнюючи його конкретних видів. 

"Є агресор - Кремль, і є жертва - народ України. Я радий, що в останні тижні і місяці після початку війни держави-члени були здатні надсилати всі більше і більше військового обладнання Україні, як сказала Урсула, я повністю підтримую такий підхід. Європейська рада багато разів повторювала заклик до більшої військової підтримки України, щоб гарантувати їй здатність захистити себе. Тому що ми знаємо, що вони борються за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності", - зауважив глава Євроради.

Нагадаємо, Європейський Союз та Північноатлантичний альянс підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю - першу за останні п'ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від недооцінки Росії і знову повторив, що необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні.

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Теми: ЄврокомісіяЗбройні сили
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