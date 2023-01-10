Глава Еврокомиссии о танках: Украина должна получить все оружие, которое ей нужно

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что партнеры должны передать Украине боевые танки западного образца, если она просит об этом.

Такое заявление фон дер Ляйен сделала во вторник на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает "Европейская правда".

"Я говорила много раз с начала российского вторжения в Украину: я считаю, что Украина должна получить все необходимое оружие, в котором она нуждается, чтобы они могли справиться с защитой своей родины. Это означает, конечно, передовые системы ПВО, но также другие виды передового военного оборудования, столько, сколько необходимо для защиты Украины", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос относительно ее позиции о передаче Украине танков западного образца.

Глава Евросовета Шарль Мишель со своей стороны сказал, что поддерживает предоставление Украине большего количества вооружения, не уточняя его конкретных видов.

"Есть агрессор - Кремль, и есть жертва - народ Украины. Я рад, что в последние недели и месяцы после начала войны государства-члены были способны присылать все больше и больше военного оборудования Украине, как сказала Урсула, я полностью поддерживаю такой подход. Европейский совет много раз повторял призыв к большей военной поддержке Украины, чтобы гарантировать ей способность защитить себя. Потому что мы знаем, что они борются за свое будущее, но также за наши общие ценности", - отметил глава Евросовета.

Напомним, Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве - первую за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от недооценки России и вновь повторил, что необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине.