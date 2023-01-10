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Польські поліцейські передали українським прикордонникам 10 генераторів

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 13:50

Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів, які працюватимуть на сході України, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда"

"Вже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали українським прикордонникам чергову партію гуманітарної допомоги, яку буде доставлено на схід країни, де точаться запеклі бої з окупантами", - йдеться у повідомленні.

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Цього разу матеріальні засоби зібрали та передали прикордонникам представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг.

Поляки передали українським охоронцям кордону 10 генераторів потужністю по 3300 Ват. Організував збір допомоги та особисто доправив її до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак.

Раніше до Вінницької області прибув другий гуманітарний вантаж від партнерів із Мазовецького воєводства Польщі – 22 генератори різної потужності та мастило для їхньої роботи.

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Теми: Польщаенергетика
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