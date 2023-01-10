Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польські поліцейські передали українським прикордонникам 10 генераторів

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 14:50

Польща передала українським прикордонникам 10 генераторів, які працюватимуть на сході України, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда"

"Вже вкотре на запити охоронців кордону відгукнулися наші сусіди з Польщі. Днями вони передали українським прикордонникам чергову партію гуманітарної допомоги, яку буде доставлено на схід країни, де точаться запеклі бої з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Цього разу матеріальні засоби зібрали та передали прикордонникам представники польського осередку Міжнародної поліцейської асоціації з міста Новий Тарг.

Поляки передали українським охоронцям кордону 10 генераторів потужністю по 3300 Ват. Організував збір допомоги та особисто доправив її до України голова поліцейського осередку Войцех Франчак.

Раніше до Вінницької області прибув другий гуманітарний вантаж від партнерів із Мазовецького воєводства Польщі – 22 генератори різної потужності та мастило для їхньої роботи.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Польщаенергетика
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Путін заявив, що війна не сильно вплинула на РФ, при цьому скиглить, що немає замовлень на нові літаки

Зеленський приїхав до Львова: радились про безпеку у північно-західних областях

Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

Усі новини...
Польща
Білорусь назвала агресивним кроком формування нової дивізії у Польщі
Польща висилає російського пропагандиста, який працює в RT та Sputnik
У Польщі розповіли, скільки танків Leopard може отримати Україна
Останні новини
15:58
Тисячі рейсів у США затримані чи скасовані через збій у ключовій системі Notam
15:57
фото Україна розгорнула виробництво покращених осколкових мін в одній з країн-членів НАТО
15:54
У Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера" – DW
15:51
Під Бахмутом і в Соледарі інтенсивні бої. Нема підстав вважати, що РФ зупиниться – Пентагон
15:45
У Чернігові знайшли мертвими 14 птахів: однією з причин вважають оп'яніння
15:44
фотоПрезиденти Литви та Польщі несподівано приїхали до Львова і зустрілися з Зеленським
15:38
"Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) московського патріархату
15:37
У Бундестазі пропонують наперед вчити українських військових користуватися танками Leopard
15:28
відеоПатрульні стали розвідниками. Як поліцейські знищують окупантів під Бахмутом
15:25
"Основні ризики створюють свої ж війська": як зв’язківці працюють на передовій
Усі новини...