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Польские полицейские передали украинским пограничникам 10 генераторов

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 14:50

Польша передала украинским пограничникам 10 генераторов, которые будут работать на востоке Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

"В очередной раз на запросы охранников границы откликнулись наши соседи из Польши. На днях они передали украинским пограничникам очередную партию гуманитарной помощи, которая будет доставлена на восток страны, где идут ожесточенные бои с оккупантами", - говорится в сообщении.

На этот раз материальные средства собрали и передали пограничникам представители польского отделения Международной полицейской ассоциации из города Новый Тарг.

Поляки передали украинским охранникам границы 10 генераторов мощностью по 3300 Ватт. Организовал сбор помощи и лично доставил ее в Украину председатель полицейской ячейки Войцех Франчак.

Ранее в Винницкую область прибыл второй гуманитарный груз от партнеров из Мазовецкого воеводства Польши - 22 генератора разной мощности и масло для их работы.

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Темы: Польшаэнергетика
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