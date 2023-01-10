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Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини за Другу світову

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 15:24

Польща хоче підняти перед Конгресом США питання про репарації від Німеччини за збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни. 

Як повідомляє RMF24, про це заявив заступник міністра закордонних справ Аркадіуш Мулярчик, пише "Європейська правда". 

За його словами, уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини і першим кроком буде звернення до Конгресу США. 

"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою у діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз дб

Мулярчик додав, що МЗС Польщі підняло це питання також в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО і Ради Європи.

Він висловив сподівання, що з часом Польщі вдасться здобути підтримку, зокрема з боку країн, які теж свого часу не отримали належної компенсації. 

Нагадаємо, 3 січня в МЗС Польщі повідомили, що Німеччина офіційно відхилила вимогу Варшави про виплату репарацій за збитки, завдані під час Другої світової війни, але що їхні спроби на цьому не завершаться. 

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Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн).

Детально на цю тему читайте у статтіВимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини.

є про справедливість і міжнародний порядок", - заявив він, перелічивши очільників профільних комітетів і парламентських груп. 

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Теми: ПольщаНімеччина
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