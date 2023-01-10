Польша обратится в Конгресс США по поводу репараций от Германии за Вторую мировую

Польша хочет поднять перед Конгрессом США вопрос о репарациях от Германии за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны.

Как сообщает RMF24, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик, пишет "Европейская правда".

По его словам, правительство Польши планирует выносить на международный уровень свои претензии к Германии и первым шагом будет обращение в Конгресс США.

"Мы обратимся к Конгрессу - комитету, сенаторам и членам Палаты представителей - за поддержкой в ​​действиях по компенсациям Германией нанесенного войной ущерба. США - это страна, которая сейчас заботится о справедливости и международном порядке", - заявил он, перечислив руководителей профильных и парламентских комитетов и групп.