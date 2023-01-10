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Німеччина навесні матиме суттєво більші запаси газу у сховищах, ніж торік

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 16:10

За прогнозами аналітиків галузі, навесні газові сховища Німеччини будуть заповнені суттєво більше, ніж наприкінці зими 2022 року. 

Як повідомляє Spiegel, такий прогноз надає Ines, пише "Європейська правда".

За умови нормальних температур, до середини весни німецькі сховища будуть заповнені на 65%. Це суттєво більше, ніж на 2022 рік, коли заповненість станом на кінець березня становила 26% і на кінець квітня - 35%. 

Зараз сховища заповнені приблизно на 91% - завдяки нижчому споживанню внаслідок свідомої економії, чому посприяла також рекордно тепла зима, та додатковому імпорту, яким компенсували російський газ. 

Аналітики вважають, що Німеччині вже у будь-якому разі не загрожує дефіцит газу до кінця зими, навіть якщо будуть періоди дуже холодної погоди чи інші ситуативні проблеми. 

Ще у грудні лунали побоювання, що рівень економії недостатній для того, щоб гарантовано уникнути дефіциту. 

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Теми: Німеччинагаз
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