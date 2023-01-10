Германия весной будет иметь существенно большие запасы газа в хранилищах, чем в 2022 году

По прогнозам аналитиков отрасли, весной газовые хранилища Германии будут заполнены существенно больше, чем в конце зимы 2022 года.

Как сообщает Spiegel, такой прогноз предоставляет Ines, пишет "Европейская правда".

При условии нормальных температур, к середине весны немецкие хранилища будут заполнены на 65%. Это существенно больше, чем на 2022 год, когда заполненность по состоянию на конец марта составляла 26% и на конец апреля - 35%.

Сейчас хранилища заполнены примерно на 91% - благодаря более низкому потреблению в результате сознательной экономии, чему поспособствовала также рекордно теплая зима, и дополнительному импорту, которым компенсировали российский газ.

Аналитики считают, что Германии уже в любом случае не грозит дефицит газа до конца зимы, даже если будут периоды очень холодной погоды или другие ситуативные проблемы.

Еще в декабре звучали опасения, что уровень экономии недостаточен для того, чтобы гарантированно избежать дефицита.