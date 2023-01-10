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МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: шукала незаявлені ядерні матеріали

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 січня 2023, 16:36
Фото: "Енергоатом"

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській АЕС в рамках угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: пресслужба Держатомрегулювання

Дослівно: "Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів".

Деталі: Перевірку здійснено інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Зауважень з боку інспекторів не було.

Що було раніше: 23 грудня повідомлялось, що МАГАТЕ готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії. 

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Теми: АЕСМАГАТЕ
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