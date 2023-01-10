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МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: шукала незаявлені ядерні матеріали

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 січня 2023, 15:36
МАГАТЕ проінспектувала Рівненську АЕС: шукала незаявлені ядерні матеріали
Фото: "Енергоатом"

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Рівненській АЕС в рамках угоди щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: пресслужба Держатомрегулювання

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Дослівно: "Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів".

Деталі: Перевірку здійснено інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання. Зауважень з боку інспекторів не було.

Що було раніше: 23 грудня повідомлялось, що МАГАТЕ готується до розгортання груп на постійній основі на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській атомних електростанціях (АЕС), а також на Чорнобильському майданчику.

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Ці місії мають на меті надання технічної підтримки та допомоги, необхідної для підтримання високого рівня ядерної та фізичної ядерної безпеки та зменшення ризику ядерного інциденту або аварії. 

Теми: АЕСМАГАТЕ
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