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МАГАТЭ проинспектировала Ривненскую АЭС: искала незаявленные ядерные материалы

Станислав ПогориловВторник, 10 января 2023, 16:36
Фото: "Энергоатом"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ривненской АЭС в рамках соглашения по нераспространению ядерного оружия.

Источник: пресс-служба Госатомрегулирования

Дословно: "Цель инспекции - проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов".

Детали: Проверка осуществлена инспекторами Агентства при участии инспектора Госатомрегулирования. Замечаний со стороны инспекторов не было.

Что предшествовало: 23 декабря сообщалось, что МАГАТЭ готовится к развертыванию групп на постоянной основе на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке.

Эти миссии имеют целью оказание технической поддержки и помощи, необходимой для поддержания высокого уровня ядерной и физической ядерной безопасности и уменьшения риска ядерного инцидента или аварии. 

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Темы: АЭСМАГАТЭ
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