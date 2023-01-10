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Українці розпочнуть навчання на системах Patriot у США наступного тижня – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 18:05

Українські військові почнуть навчання на ракетному комплексі Patriot в США вже наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

Навчальна програма буде проходити на базі Форт-Сілл в штаті Оклахома, де США проводять власні навчання з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Форт Сілл є одним з чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і домом для польової артилерійської школи, яка готує військовослужбовців вже понад століття.

Очікується, що навчання українців за складною системою займе "кілька місяців", сказала Лора Купер, заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії.

"Я не зможу назвати конкретні терміни завершення навчання", - сказала Купер минулого тижні.

21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

4 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.

Теми: СШАППО
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