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Украинцы начнут обучение на системах Patriot в США на следующей неделе – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 18:05

Украинские военные начнут учения на ракетном комплексе Patriot в США уже на следующей неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

Учебная программа будет проходить на базе Форт-Силл в штате Оклахома, где США проводят собственные учения по эксплуатации и обслуживанию передовой системы противовоздушной обороны.

Форт Силл является одним из четырех базовых учебных центров Сухопутных войск США и домом для полевой артиллерийской школы, которая готовит военнослужащих уже более века.

Ожидается, что обучение украинцев по сложной системе займет "несколько месяцев", сказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии.

"Я не смогу назвать конкретные сроки завершения обучения", - сказала Купер на прошлой неделе.

21 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

ВИДЕО ДНЯ

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Соединенные Штаты уже начали подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине.

Темы: СШАПВО
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