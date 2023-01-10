На півночі Київщини мінують шляхи ймовірного наступу військ РФ

На півночі Київщини сапери мінують шляхи ймовірного висування військ ворога.

Джерело: командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Інженерно-саперними підрозділами в першу чергу проводиться мінування танкодоступних ділянок місцевості та шляхів ймовірного висування противника: дороги, лісові смуги, лінії електропередач, тощо".

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Деталі: Він уточнив, що мінування проводиться з метою недопущення швидкого вклинення противника в бойові порядки підрозділів для подальшого нанесення йому вогневого ураження засобами артилерії.