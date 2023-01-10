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На севере Киевщины минируют пути вероятного наступления войск РФ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 января 2023, 18:42
Фото из Telegram Павлюка

На севере Киевщины саперы минируют пути вероятного выдвижения войск противника.

Источник: командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.".

Детали: Он уточнил, что минирование проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки подразделений для дальнейшего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.

 
 

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Темы: Киевская областьминирование
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