На севере Киевщины минируют пути вероятного наступления войск РФ
Вторник, 10 января 2023, 18:42
На севере Киевщины саперы минируют пути вероятного выдвижения войск противника.
Источник: командующий группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram
Прямая речь: "Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.".
Детали: Он уточнил, что минирование проводится с целью недопущения быстрого вклинивания противника в боевые порядки подразделений для дальнейшего нанесения ему огневого поражения средствами артиллерии.
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