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ЦНС: Росія планує обстріляти лікарню на Луганщині та звинуватити у цьому ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 19:21
ЗРУЙНОВАНИЙ РОСІЯНАМИ БУДИНОК НА ЛУГАНЩИНІ, ілюстартивне ФОТО з ОВА

Російські військові планують здійснити обстріл лікарні на тимчасово окупованій Луганщині, щоб дискредитувати Збройні сили України.

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За інформацією підпілля, окупанти планують вдарити по відділенню з цивільними, щоб, імовірно, звинуватити у обстрілі ЗСУ. ЦНС нагадує, що окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста, щоб мати матеріали для російської пропаганди та маніпулювати громадянами на ТОТ.

Спротив також повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини є проблеми з настроями місцевого населення через загострення гуманітарної кризи.

Однією із причин, як стверджує ЦНС, є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових, через що людей просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги.

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Теми: Луганська областьвоєнні злочиниобстрілвійна
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