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ЦНС: Росія планує обстріляти лікарню на Луганщині та звинуватити у цьому ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 18:21
ЦНС: Росія планує обстріляти лікарню на Луганщині та звинуватити у цьому ЗСУ
ЗРУЙНОВАНИЙ РОСІЯНАМИ БУДИНОК НА ЛУГАНЩИНІ, ілюстартивне ФОТО з ОВА

Російські військові планують здійснити обстріл лікарні на тимчасово окупованій Луганщині, щоб дискредитувати Збройні сили України.

Джерело: Центр національного спротиву 

Деталі: За інформацією підпілля, окупанти планують вдарити по відділенню з цивільними, щоб, імовірно, звинуватити у обстрілі ЗСУ. ЦНС нагадує, що окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста, щоб мати матеріали для російської пропаганди та маніпулювати громадянами на ТОТ.

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Спротив також повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини є проблеми з настроями місцевого населення через загострення гуманітарної кризи.

Однією із причин, як стверджує ЦНС, є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових, через що людей просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги.

Теми: Луганська областьвоєнні злочиниобстрілвійна
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