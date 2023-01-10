ЦНС: Россия планирует обстрелять больницу на Луганщине и обвинить в этом ВСУ
Российские военные планируют осуществить обстрел больницы на временно оккупированной Луганщине, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По информации подполья, оккупанты планируют ударить по отделению с гражданскими, чтобы, вероятно, обвинить в обстреле ВСУ. ЦНС напоминает, что оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для российской пропаганды и манипулировать гражданами на ВОТ.
Сопротивление также сообщает, что на временно оккупированных территориях Луганщины есть проблемы с настроениями местного населения из-за обострения гуманитарного кризиса.
Одной из причин, как утверждает ЦНС, является переход гражданских медицинских учреждений на обслуживание российских военных, из-за чего людей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги.