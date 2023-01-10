На Миколаївщині збили російський "Орлан-10"
Вівторок, 10 січня 2023, 19:47
У Миколаївській області українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10".
Джерело: служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Дослівно: "Опівдні, 10 січня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Деталі: Повітряники підкреслили, що ворожа повітряна ціль "безславно пішла на дно моря".
ВІДЕО ДНЯ