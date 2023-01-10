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На Николаевщине сбили российский "Орлан-10"

Алена МазуренкоВторник, 10 января 2023, 19:47
ОРЛАН-10, ФОТО: PIXABAY.COM

В Николаевской области украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Юг"

Дословно: "В полдень, 10 января, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Детали: Воздушники подчеркнули, что вражеская воздушная цель "бесславно ушла на дно моря".

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Темы: Николаевская областьбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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