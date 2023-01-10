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Понад 50% українців вважають, що війна РФ посприяла рішенню ЄС надати Україні статус кандидата

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 січня 2023, 19:56

Біля 55% українців вважають, що повномасштабна агресія Росії так чи інакше посприяла тому, що Євросоюз погодився надати Україні статус кандидата на вступ. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа".

Ключовим чинником війну назвали 26,3%, сюди ж можливо віднести 0,2% респондентів, які назвали рішення Євросоюзу жестом солідарності. 

 

На першому місці опинився варіант відповіді "через війну Росії та завдяки здійсненим реформам" - так вважають 28,9% опитаних. 

Інші запропоновані варіанти набрали менше 2% відповідей. 

Як вже повідомлялося, понад 70% вважають правильним те, що Євросоюз вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ. 

62% вважають, що цей процес може початися до завершення війни.

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Теми: ЄСопитування
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