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Более 50% украинцев считают, что война повлияла на решение ЕС о статусе кандидата для Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 января 2023, 18:56

Около 55% украинцев считают, что полномасштабная агрессия России так или иначе способствовала тому, что Евросоюз согласился предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа".

Ключевым фактором войну назвали 26,3%, сюда же можно отнести 0,2% респондентов, которые назвали решение Евросоюза жестом солидарности. 

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На первом месте оказался вариант ответа "из-за войны России и благодаря осуществленным реформам" - так считают 28,9% опрошенных. 

23,5% респондентов считают, что Украина получила статус из-за того, что "нужна ЕС", 10,5% - что это произошло благодаря уже осуществленным реформам. 

Другие предложенные варианты набрали менее 2% ответов. 

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Как уже сообщалось, более 70% считают правильным то, что Евросоюз требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении. 62% считают, что этот процесс может начаться до завершения войны.

Темы: ЕСопрос
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