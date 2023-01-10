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Більшість українців вірять у вступ України до ЄС у найближчі роки та "щойно скінчиться війна"

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 20:46

Більшість українців вважаюь, що Україна може стати членом Європейського Союзу у найближчі роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа".

Сукупно у можливість вступу України до Євросоюзу "щойно скінчиться війна" і в перспективі до 5 років вірять 82% опитаних. 

Найбільша частка опитаних - 30,8% - вважають, що Україна може стати членом ЄС навіть у найближчі рік-два.

 

26,9% переконані, що це може статися, щойно закінчиться війна; ще 24,4% - що це можливо через 4-5 років. 

Близько 7% не беруться прогнозувати, скільки може тривати рух України до ЄС. 

6,1% вважають, що Україна може вступити до ЄС у перспективі 10 років; 1,2% - у наступні 20 років.

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Зазначимо, що відкриття переговорів про вступ (після чого Україні потрібно буде адаптувати законодавство до європейського за 35 переговорними главами, "закриваючи" їх одна за іншою) технічно неможливе раніше осені 2023 року

У цьому ж опитуванні більшість українців назвали правильним те, що Євросоюз вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ до блоку, хоча частина з них вважають, що Україна заслуговує на більш поблажливе оцінювання через те, що проводитиме реформи в умовах війни. 

59% вважають, що якість підготовки євроінтеграційних проєктів важливіша, аніж темпи, тоді як темпи вважають важливішими 36,4%.

Біля 60% опитаних вважають правильним, коли посадовці ЄС нагадують про проблему корупції в Україні і переконані, що тиск Євросоюзу допоможе подолати її.

Теми: ЄСопитування
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