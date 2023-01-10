Большинство украинцев верят, что Украина вступит в ЕС в ближайшие годы

Большинство украинцев считают, что Украина может стать членом Европейского Союза в ближайшие годы или сразу после окончания войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа".

Совокупно в возможность вступления Украины в Евросоюз "как только закончится война" и в перспективе до 5 лет верят 82% опрошенных.

Наибольшая доля опрошенных - 30,8% - считают, что Украина может стать членом ЕС даже в ближайшие год-два.

26,9% убеждены, что это может произойти, как только закончится война; еще 24,4% - что это возможно через 4-5 лет.

Около 7% не берутся прогнозировать, сколько может длиться движение Украины в ЕС.

6,1% считают, что Украина может вступить в ЕС в перспективе 10 лет; 1,2% - в следующие 20 лет.

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Отметим, что открытие переговоров о вступлении (после чего Украине нужно будет адаптировать законодательство к европейскому по 35 переговорным главам, "закрывая" их одна за другой) технически невозможно раньше осени 2023 года.

В этом же опросе большинство украинцев назвали правильным то, что Евросоюз требует от Украины реформ для открытия переговоров о вступлении в блок, хотя часть из них считают, что Украина заслуживает более снисходительного оценивания из-за того, что будет проводить реформы в условиях войны.

59% считают, что качество подготовки евроинтеграционных проектов важнее, чем темпы, тогда как темпы важнее для 36,4%.

Около 60% опрошенных считают правильным, когда чиновники ЕС напоминают о проблеме коррупции в Украине и убеждены, что давление Евросоюза поможет преодолеть ее.