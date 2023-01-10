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Пентагон підтвердив, що українські оператори Patriot почнуть навчання наступного тижня

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 20:31

Пентагон підтвердив інформацію, яка спершу публікувалася американськими ЗМІ з посиланням на джерела, що навчання українських операторів ЗРК Patriot розпочнуться у США з наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу 10 січня заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Можу підтвердити, що навчання для українських військових на системах протиповітряної оборони Patriot почнуться вже наступного тижня на базі Fort Sill в Оклахомі", - сказав він.

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Форт Сілл є одним з чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і центром польової артилерійської школи.

За його словами, на цьому етапі навчання пройдуть від 90 до 100 українських військових, які будуть операторами або будуть займатися обслуговуванням систем. Це навчання триватиме "кілька місяців".

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони PatriotПісля того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

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Теми: СШАППОЗбройні сили
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