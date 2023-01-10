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Пентагон подтвердил, что украинские операторы Patriot начнут учения на следующей неделе

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 21:31

Пентагон подтвердил информацию, которая сначала публиковалась американскими СМИ со ссылкой на источники, что обучение украинских операторов ЗРК Patriot начнутся в США со следующей недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 10 января заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

"Могу подтвердить, что учения для украинских военных на системах противовоздушной обороны Patriot начнутся уже на следующей неделе на базе Fort Sill в Оклахоме", - сказал он.

Форт Силл является одним из четырех базовых учебных центров Сухопутных войск США и центром полевой артиллерийской школы.

По его словам, на этом этапе обучение пройдут от 90 до 100 украинских военных, которые будут операторами или будут заниматься обслуживанием систем. Это обучение продлится "несколько месяцев".

Напомним, 21 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

Темы: СШАПВОВооруженные силы
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