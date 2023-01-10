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Бербок у Харкові анонсувала 20 млн євро допомоги Україні на оплату послуг Starlink

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 20:39

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом у Харкові у вівторок, анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише пресслужба німецького МЗС.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністерка закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина виділить на ці цілі 20 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

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Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink, третина з яких буде передана на потреби Збройних Сил України.

"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – зазначають у німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Також, як повідомили в МЗС ФРН, під час поїздки до Харкова Бербок обговорила з українським колегою Дмитром Кулебою подальшу військову підтримку Берліном Києва, шляхи притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та перспективи вступу України до ЄС. 

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Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.

Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.

Вона неодноразово виступала за надання Києву необхідного озброєння та різко критикувала Росію й Владіміра Путіна. Нещодавно глава МЗС ФРН відкинула оголошене РФ "різдвяне перемир'я".

Теми: НімеччинагрошіМЗС
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