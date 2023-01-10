Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бербок в Харькове анонсировала 20 млн евро помощи Украине на оплату услуг Starlink

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 21:39

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Харькове во вторник, анонсировала помощь Украине в размере 20 миллионов евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет пресс-служба немецкого МИД.

"Украина обратилась к Германии с просьбой помочь в финансировании спутникового канала связи Starlink. Министр иностранных дел Бербок объявила сегодня, что Германия выделит на эти цели 20 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на финансирование работы 10 тысяч терминалов Starlink, треть из которых будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше обороняться от российских атак", - отмечают в немецком внешнеполитическом ведомстве.

акже, как сообщили в МИД ФРГ, во время поездки в Харьков Бербок обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой дальнейшую военную поддержку Берлином Киева, пути привлечения России к ответственности за военные преступления и перспективы вступления Украины в ЕС.

Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник посетила Харьков. Бербок стала первой немецкой чиновницей, которая посетила город с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита, который держался в тайне из соображений безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Анналена Бербок является одной из самых настроенных на поддержку Украины в федеральном правительстве Германии, а также не раз посещала украинскую территорию с начала полномасштабной войны.

Она неоднократно выступала за предоставление Киеву необходимого вооружения и резко критиковала Россию и Владимира Путина. Недавно глава МИД ФРГ отвергла объявленное РФ "рождественское перемирие".

Темы: ГерманияденьгиМИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца

фотоВ Высший совет правосудия избрали 5 новых членов

Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара

фотоПутин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

видеоНа "вагнеровцев" под Соледаром сошел благодатный перекрестный огонь

Все новости...
Германия
В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
Кулеба после визита Бербок: не сомневаюсь в еще большей военной помощи Германии
Глава МИД Германии побывала в Харькове
Последние новости
22:46
В Молдове оштрафовали мужчину, который на воротах посольства РФ написал "Путин убийца"
22:29
фотоРоссийские войска днем обстреляли Марганец, есть раненый
22:20
Президент Словакии позволила семерым гражданам вступить в ряды ВСУ
21:55
Британская разведка: перестановки в командовании РФ - признак ее трудностей в Украине
21:52
ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца
21:40
В Чехии продлевают на год режим временной защиты для украинцев
21:20
видеоЗеленский прогнозирует "ощутимый прогресс" в евроинтеграции Украины
21:17
Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Украину и Россию договариваться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
21:12
BBC: Родственники погибших в Макеевке россиян не верят в версию Минобороны РФ
20:58
В МИД объяснили, что Додик не имеет полномочий объявить украинского посла "нежелательным лицом"
Все новости...