Бербок в Харькове анонсировала 20 млн евро помощи Украине на оплату услуг Starlink

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находясь с визитом в Харькове во вторник, анонсировала помощь Украине в размере 20 миллионов евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет пресс-служба немецкого МИД.

"Украина обратилась к Германии с просьбой помочь в финансировании спутникового канала связи Starlink. Министр иностранных дел Бербок объявила сегодня, что Германия выделит на эти цели 20 миллионов евро", - говорится в сообщении.

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Средства будут направлены на финансирование работы 10 тысяч терминалов Starlink, треть из которых будет передана на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше обороняться от российских атак", - отмечают в немецком внешнеполитическом ведомстве.

акже, как сообщили в МИД ФРГ, во время поездки в Харьков Бербок обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой дальнейшую военную поддержку Берлином Киева, пути привлечения России к ответственности за военные преступления и перспективы вступления Украины в ЕС.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник посетила Харьков. Бербок стала первой немецкой чиновницей, которая посетила город с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.

Во время визита, который держался в тайне из соображений безопасности, Бербок сопровождали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Анналена Бербок является одной из самых настроенных на поддержку Украины в федеральном правительстве Германии, а также не раз посещала украинскую территорию с начала полномасштабной войны.

Она неоднократно выступала за предоставление Киеву необходимого вооружения и резко критиковала Россию и Владимира Путина. Недавно глава МИД ФРГ отвергла объявленное РФ "рождественское перемирие".